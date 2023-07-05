Кого из белорусов могут признать "ограниченно дееспособным"? Генпрокуратура показала на реальном примере

Опубликовано: 05.07.2023 13:27 , Обновлено: 05.07.2023

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что подали в суд иск о признании ограниченно дееспособным 51-летнего жителя Могилёва. Причем пожаловалась на него собственная мать.

В Генпрокуратуре напомнили, что, согласно пункту 1 статьи 30 Гражданского кодекса Беларуси, граждан, которые злоупотребляют спиртными напитками и таким образом ставят свою семью в тяжелое материальное положение, могут признать ограниченно дееспособным. Сделать это может только суд.

[info_b]В таком случае над белорусом устанавливается попечительство. Такой гражданин вправе самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки. “При этом совершать другие сделки, а также получать заработок (иной доход) и распоряжаться им он может с согласия попечителя”, - напомнили в ведомстве. [/info_b]

В результате изучения жалобы прокуратура пришла к выводу, что инвалид III группы, на которого пожаловалась мама, нигде не работает, получает пенсию по инвалидности, однако все тратит на алкоголь. А сам фактически находится на иждивении престарелой матери. Суд Ленинского района Могилева удовлетворил заявление прокуратуры и признал мужчину ограниченно дееспособным.

Ранее Телеграф сообщил, что в милиции разъяснили, что придется доказывать в суде, чтобы остановить алкоголика, тянущего деньги из семьи. Дело в том, что сам по себе факт алкоголизма не может служить основанием для ограничения его в дееспособности.

В милиции рассказали, как белоруски могут признать своих мужей недееспособными. Зачем?