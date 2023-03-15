В милиции рассказали, как белоруски могут признать своих мужей недееспособными. Зачем?

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Опубликовано: 15.03.2023 13:10 , Обновлено: 15.03.2023

Если человек, злоупотребляющий спиртными напитками, ставит в тяжелое материальное положение не только самого себя, но и свою семью, родственники могут обратиться в суд и потребовать ограничить его в дееспособности. В милиции разъяснили, что придется доказывать в суде, чтобы остановить алкоголика, тянущего деньги из семьи.

Сам по себе факт алкоголизма не может служить основанием для ограничения его в дееспособности, пояснил старший участковый инспектор Ивановского РОВД Брестской области Эдуард Добродей в интервью порталуjanow.by

Ограничить гражданина в дееспособности, согласно белорусскому законодательству, можно при соблюдении двух принципиальных условий:

должно быть доказано злоупотребление гражданином спиртными напитками;

должно быть доказано, что алкоголик поставил свою семью в тяжелое материальное положение.

Первым шагом для ограничения в дееспособности алкоголика, по словам участкового, должно быть обращение в милицию или прокуратуру по месту своего жительства для проведения проверки. Затем следует сбор необходимых материалов, с которыми потом можно будет идти в суд.

Именно милиция поможет определить, какие документы необходимы для доказательства того, находится ли семья в тяжелом материальном положении, какова степень участия алкоголика в содержании членов его семьи, которые нуждаются в помощи (несовершеннолетних или иных иждивенцев).

«Однако следует понимать, если суд установит, что гражданин не принимает участие в расходах по содержанию семьи не вследствие злоупотребления алкоголем, а в связи с отсутствием постоянного заработка по объективным причинам (по болезни, невозможности трудоустройства), то он не может быть ограничен в дееспособности», - пояснил Эдуард Добродей.

Если же суд признает алкоголика недееспособным, над ним может быть установлено попечительство , а сам он утратит право продавать, дарить, обменивать, покупать и распоряжаться личным и семейным имуществом, за исключением мелких бытовых сделок. Утративший дееспособность алкоголик также не имеет право самостоятельно получать заработную плату, пенсию и другие виды доходов – за это будет отвечать попечитель.

При этом в милиции подчеркнули, что ограничение в дееспособности не влечет за собой освобождения от имущественной ответственности по совершенным сделкам и ответственности за причиненный им вред.

Отметим, что заявление в суд на ограничение в дееспособности алкоголиков и наркоманов могут подать не только члены его семьи, но и прокурор, органы опеки и попечительства и ряд общественных объединений, в уставе которых прописано это право.