"Мебель подобрана в соответствующей цветовой гамме" - ГУБОПиК задержал 20 сотрудников "Белагро" за "экстремистскую деятельность"

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Опубликовано: 04.10.2022 19:23 , Обновлено: 05.04.2023

В пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что сотрудники ГУБОПиК задержали сразу 20 работников компании "Белагро", которая поставляет белорусскую сельхозтехнику по всему СНГ.

Силовики утверждают, что задержанные занимались “экстремистской деятельностью”. По сообщению МВД, вначале был задержан бывший руководитель президентского пула журналистов Дмитрий Семченко, который работал на этой фирме.

“Дальнейшие мероприятия позволили выявить: на его нынешнем месте работы немало приверженцев экстремизма. В результате на днях задержали 20 сотрудников компании «Белагро» - поставщика белорусской сельхозтехники и запчастей в страны СНГ”, - сообщили в МВД.

Сотрудники ГУБОПиК установили во время обыска, что, кроме бчб-атрибутики и символики, “даже мебель там была подобрана в соответствующей цветовой гамме”.

В МВД утверждают, что сотрудники и руководство компании участвовали в “массовых беспорядках августа 2020 года, и нынешнее взаимодействие с экстремистскими ресурсами (передача информации, в том числе личных данных правоохранителей; регистрация в плане «Перамога» и др.)”.

Силовики обвиняют всех задержанных как по административным статьям, так и по статьям “за разжигание социальной вражды или розни; активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок; участие в деятельности экстремистского формирования”.

В пресс-службе МВД возмутились, что компания, которая сотрудничала с государственными предприятиями, “занималась антигосударственной деятельностью”.

Впрочес, в МВД сообщили, что подозревают директора компании в даче взятки, а одного из сотрудников “Белагро” в употреблении марихуаны.