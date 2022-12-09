КГК возбудил дело на кричевских коммунальщиков за потерю тепла и газа

Опубликовано: 09.12.2022 11:10 , Обновлено: 09.12.2022

Комитет госконтроля Беларуси сообщил, что в Кричеве Могилевской области возбудили уголовное дело на работников коммунального предприятие за злоупотребление служебными полномочиями.

По данным КГК, глава предприятия скрыл «сверхнормативные потери тепловой энергии и газа». А именно при помощи трех подчиненных в 2019-2021 вписал в учет заведомо ложные акты на списание топлива по котельной физкультурно-оздоровительного комплекса города.

После чего он показал казначейству платежные документы с недостоверными сведениями об оказанных услугах и понесенных затратах по закупке энергоресурсы.

В итоге это привело к незаконному получению из бюджета более 651 тыс. рублей, утверждают в комитете.

Ранее Телеграф писал, что Комитет госконтроля Беларуси возбудил уголовное дело на владельцев и руководство крупной сети ресторанов и кафе, куда входит более 40 объектов по всей стране.

КГК пришел в крупную сеть ресторанов в Беларуси