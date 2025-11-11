КГК возбудил 5 уголовных дел после проверок такси в Гомеле и Могилеве

Опубликовано: 11.11.2025 13:31 , Обновлено: 11.11.2025

Возбуждением пяти уголовных дел завершилась проверка шести компаний-такси в Гомеле и Могилеве, которую провёл Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК). Проверяющие усмотрели в их деятельности противоправную схему ухода от налогов.

По данным КГК, организаторами преступной схемы, из-за которой госбюджет недополучил более 3,7 млн. рублей, оказались трое жителей Гомеля. По версии следователей, они зарегистрировали на подставных лиц сразу пять компаний, которые якобы оказывали услуги по компьютерному программированию, оптовой торговле, разборке и сносу зданий. На деле же, по мнению проверяющих, компании являлись фиктивными и использовались лишь для помощи компаниям-такси в уклонении от уплаты налогов.

По данным ведомства, услугами преступной группы успели воспользоваться руководители как минимум шести компаний-такси в Гомеле и Могилеве, общий таксопарк которых достигал 400 авто, а штат рабочих - более 550 водителей.

По версии КГК, руководство этих компаний заключили фиктивные договоры на аренду транспортных средств в подставных фирмах, а свою выручку они проводили через расчетные счета этих лжеструктур, что позволяло им какое-то время не платить налоги. Сами деньги, как заявили в КГК, впоследствии обналичивались и поровну делились между организаторами этой схемы и руководителями компаний-такси. Последние также “отличились” выплатой зарплат водителям в конвертах.

В КГК сообщили, что предполагаемых организаторов такой изощрённой схемы уклонения от уплаты налогов задержали. В отношении них уже возбудили 5 уголовных дел.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях в Министерстве по налогам и сборам (МНС) также отчитались о результатах масштабных проверок, проведённых в коммерческих медицинских центрах Минской области. Проверяющие приходили туда, где имелись признаки преднамеренного сокрытия выручки и уклонения от уплаты налогов. Проверки показали, что суммы сокрытой от налоговой выручки исчисляются миллионами рублей - выписаны десятки штрафов на общую сумму 200 тыс. рублей.

Налоговая прошлась с проверками по частным медцентрам Минщины – выписали штрафов на 200 тыс. рублей