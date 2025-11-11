Налоговая прошлась с проверками по частным медцентрам Минщины – выписали штрафов на 200 тыс. рублей

Опубликовано: 11.11.2025 10:41 , Обновлено: 11.11.2025

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) отчитались о результатах масштабных проверок, проведённых в коммерческих медицинских центрах Минской области. Проверяющие приходили туда, где имелись признаки преднамеренного сокрытия выручки и уклонения от уплаты налогов. Проверки показали, что суммы сокрытой от налоговой выручки исчисляются миллионами рублей - выписаны десятки штрафов на общую сумму 200 тыс. рублей.

В пресс-службе МНС назвали два главных “красных флага” для налоговой, которые могут стать причиной для тщательной проверки частного медцентра:

низкая, практически нулевая наличная выручка при плотном потоке пациентов;

резкое прекращение приёма наличной выручки по кассовому оборудованию в рабочие дни (как правило после 17:00 и до закрытия), а также по выходным.

Сергей Козенко, начальник управления оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску, назвал “опасным заблуждением” теорию о том, что в выводные дни и в нерабочее время налоговые органы “работают как-то в меньшей степени”.

По словам налоговиков, подобные “подозрительные” обстоятельства характерны для тех медцентров, где администраторы настоятельно предлагают пациентам рассчитываться наличными, но сами деньги принимают без использования кассового оборудования, не выдавая чеков.

Только за 9 месяцев 2025 года, по данным МНС, сумма сокрытой частными медцентрами выручки превысила 15 млн рублей. Начальник управления оперативных мероприятий налоговой инспекции назвал эти суммы “основой незаконного обогащения” не только для руководителей и владельцев этих центров, но и для рядовых сотрудников. Последние, по словам Козенко, получали часть своих зарплат в конвертах.

В результате, по оценке МНС, государству был нанесён ущерб в виде недополученных налогов в 700 тыс. рублей (в том числе порядка 600 тыс. рублей – недоплаченный подоходный налог).

При этом возмещать ущерб придётся не только владельцам медцентров, но и сотрудникам, которые принимали оплату “мимо кассы”. По словам Козенко, за это нарушение к административной ответственности уже привлекли 81 человека. Общая сумма выписанных им штрафов составила 200 тыс. рублей.

В МНС констатировали, что после проведённых проверок “кассовая дисциплина” в коммерческих медцентрах “резко наладилась”, а легальная выручка возросла. Следовательно, в МНС спрогнозировали рост налоговых поступлений в бюджет.

Ранее Telegraf.news рассказал, что о похожих проверках месяц назад рассказывали и в Управлении оперативных мероприятий по Минску инспекции МНС. Там также анализировали выручку в столичных медицинских учреждениях. По итогам анализа «худшим из худших», попавшим в отдельную «тревожную группу», пообещали углубленную проверку.

Налоговая предупредила о проверках в «тревожной группе» медцентров в Минске

Выручку от платных услуг налоговые инспекторы проанализировали в медцентрах всех форм собственности, но именно данные государственных клиник решили взять за своеобразный «эталон», на который и ориентировались при оценке ситуации во всех остальных учреждениях.