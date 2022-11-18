КГК нашел в витебских медучреждениях "излишки продуктов" и слишком дешёвые платные услуги

Опубликовано: 18.11.2022 16:21 , Обновлено: 18.11.2022

В Витебске подвели итоги проверок медицинских учреждений, которые провели контролеры КГК. Оказалось, что в одном учреждении выдавали "бесконтрольно" таблетки пациентам. А в другом - нашли "значительные излишки продуктов".

Также там были найдены и просроченные продукты, сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля. Контролеры также заметили, что в некоторых госмедучреждениях оказывали платные услуги дешевле их себестоимости.

“Выявлены факты простоя дорогостоящего медоборудования. Например, более года в витебской больнице не использовался рентгеновский аппарат. Причина – затянувшийся ремонт помещения, где его следовало установить”, - [link href=“https://t.me/kgk_oficial/1275” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказали [/link] в пресс-службе КГК.

Ранее Телеграф сообщил, что Комитет госконтроля Беларуси (КГК) сообщил, что в стране появились новые виды мошенничества по телефону. Теперь некоторые преступники, чтобы обмануть белорусов, представляются сотрудниками КГК.

Фальшивые сотрудники КГК заставляют белорусов брать кредиты. Это как?