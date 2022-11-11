Фальшивые сотрудники КГК заставляют белорусов брать кредиты. Это как?

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Опубликовано: 11.11.2022 16:06 , Обновлено: 11.11.2022

Комитет госконтроля Беларуси (КГК) сообщил, что в стране появились новые виды мошенничества по телефону. Теперь некоторые преступники, чтобы обмануть белорусов, представляются сотрудниками КГК.

“Под видом работников контролирующих и правоохранительных органов мошенники с виртуального телефонного номера звонят через интернет-мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) гражданам и под различными предлогами (участие в оперативно-розыскных мероприятиях, возмещение ущерба, и др.) уговаривают последних оформить на свое имя кредиты”, - рассказали в КГК.

В пресс-службе Госконтроля утверждают, что мошенники получают от доверчивых белорусов средства якобы для последующего задержания «преступников».

“Кроме того, мошенники используют и другую схему – они предлагают гражданам получить на свое имя через мобильное приложение онлайн-кредит в банке, чтобы в последующем якобы осуществлять контроль за транзакциями с целью изобличения «преступников», - рассказали к Госконтроле. При этом мошенники упрашивают белорусов поставить специальное приложение, которое даёт им доступ к финансам жертв и переводят их потом на свои расчетные счета.

“Для подтверждения своих слов телефонные мошенники могут прислать через мессенджеры фотографии фальшивых служебных удостоверений работников правоохранительных органов, в том числе с указанием данных действующих работников”, - рассказали в КГК.

В Госконтроле призвали белорусов не оформлять кредиты по просьбе фальшивых сотрудников Госконтроля и ставить на телефоны никаких приложений по их просьбе. В КГК утверждают, что их настоящие сотрудники никогда не будут просить белорусов взять кредит и передать им деньги.

В пресс-службе КГК попросили белорусоа сообщать о подозрительных случаях в управление собственной безопасности Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по телефону ☎️ + 375 17 328 54 99.

Ранее пресс-служба Белпочты обратилась к белорусам не поддаваться на уловки мошенников. Те рассылают в Viber сообщения о том, что Белпочта дарит по 1000 рублей в честь своего 60-летия.

Белпочта попросила белорусов не верить, что она дарит по 1000 рублей