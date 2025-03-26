КГК Беларуси обнаружил в продаже апельсиновый нектар, просроченный на полгода. Где?

Опубликовано: 26.03.2025 16:22 , Обновлено: 26.03.2025

Комитет государственного контроля (КГК) выявил нарушения в торговых объектах Брестской области, включая продажу продуктов с многократно истёкшим сроком годности и завышение цен. Проверке подверглись семь магазинов в Ивановском и Ивацевичском районах, сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщили в КГК, в одном из проинспектированных магазинов на полке находился апельсиновый нектар, срок годности которого истёк 184 дня (то есть полгода) назад. Рядом продавались протёртые с сахаром яблоки, просроченные на 100 дней.

Помимо этих фактов, контролёры в ходе проверки точек выявили реализацию и другой недоброкачественной продукции, а также товаров без необходимых документов, подтверждающих их «качество и безопасность».

Инспекторы КГК также зафиксировали нарушения в ценообразовании. Например, один из частных магазинов превысил предельную торговую надбавку на белокочанную капусту на 81%.

По результатам проверки сотрудники КГК утилизировали более 75 килограммов недоброкачественной продукции. В Комитете госконтроля заверили, что «навели порядок» в проверенных торговых объектах.

Информации о дальнейших мерах в отношении нарушителей нет.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в одном из частных магазинов КГК обнаружил пирожные, срок годности которых истек 60 дней назад.

КГК Беларуси обвинил магазин в продаже пирожных, просроченных на 60 дней. Где?