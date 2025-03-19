КГК Беларуси обвинил магазин в продаже пирожных, просроченных на 60 дней. Где?

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Опубликовано: 19.03.2025 12:37 , Обновлено: 25.04.2025

В Комитете государственного контроля (КГК) 19 марта отчитались о проверках в 24 магазинах Могилевской области. По данным ведомства, в 6 из них обнаружили продажу просроченных продуктов и продуктов без документов, а также завышение цен и отсутствие ценников. Что известно?

Так, в КГК рассказали, что проверили торговлю в Бобруйске и Осиповичском районе.

Как заявили в комитете, в пяти магазинах обнаружили завышение цен на овощи (картофель, лук, морковь, свеклу и др.) и фрукты. Например, у одного из частников в Бобруйске стоимость клементинов, апельсинов и груш была завышена в два раза.

В другом магазине, по данным Госконтроля, продавали более 30 видов товаров (овощи, фрукты, сухофрукты, орехи и др.) без документов, подтверждающих их покупку. Работу этого магазина приостановили.

Фото КГК

Кроме того, в одном из частных магазинов обнаружили пирожные, срок годности которых истек 60 дней назад.

«Нарушителям выданы предписания об устранении недостатков. Исполнение предписаний взято на контроль», — сообщили в КГК.

Ранее Telegraf.news писал, что Комитет государственного контроля Беларуси рассказал, как покупатели могут самостоятельно проверять легальность и качество товаров прямо в магазине, используя мобильное приложение. Об этом сообщила Яна Рогальская, начальник сектора контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Минской области.

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