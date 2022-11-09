КГБ проверяет белорусов, желавших служить в "полку Калиновского", на сотрудничество с иностранными спецслужбами

Опубликовано: 09.11.2022 09:24 , Обновлено: 09.11.2022

Замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек, сообщил в эфире СТВ, что в Беларуси задержали мужчин, которые намеревались присоединиться к подразделению Вооруженных сил Украины под названием "полк Калиновского".

Все дело в том, что власти Беларуси признали этот полк экстремистским формированием. Плюс гражданам Беларуси запретили участвовать в военных действиях и вооруженных конфликтах на территориях иностранных государств, заявиал представитель КГБ.

“Кроме того, так называемый “полк Калиновского” признан в Республике Беларусь экстремистским формированием, и вхождение в его состав, равно любое иное содействие экстремистской деятельности, влечет уголовную ответственность вплоть до шести лет лишения свободы”, - [link href=“https://ctv.by/kgb-polk-kalinovskogo-priznan-ekstremistskim-formirovaniem-i-vhozhdenie-v-ego-sostav-vlechyot” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщил [/link] Константин Бычек.

Он заявил, что в отношении задержанных белорусов КГБ решил провести проверку “на предмет их сотрудничества с иностранными спецслужбами”.

Ранее Телеграф сообщил, что Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело на бойцов полка имени Кастуся Калиновского, который воюет на стороне Украины против России. Там назвали их «экстремистским формированием» и «неофашистской группировкой».

СК Беларуси завел уголовное дело на полк Калиновского