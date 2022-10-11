СК Беларуси завел уголовное дело на полк Калиновского

Опубликовано: 11.10.2022 10:29 , Обновлено: 11.10.2022

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело на бойцов полка имени Кастуся Калиновского, который воюет на стороне Украины против России. Там назвали их «экстремистским формированием» и «неофашистской группировкой».

Как заявили в СК, «группа белорусов, находясь на территории Украины, Литвы и Польши, вдохновившись идеями национализма и следуя шаблонам шовинистской идеологии вооруженных группировок соседней страны, скооперировались и создали так называемый полк имени Кастуся Калиновского», чтобы «оказать вооруженное сопротивление при проведении специальной военной операции и для последующего вооруженного захвата власти в Беларуси».

«Не скрывая низменных целей, участники экстремистского формирования неоднократно заявляли о желании уничтожения граждан нашей страны, поддерживающих действующий конституционный строй, провокации военного конфликта внутри государства и намерениях совершать убийства тех, кто не согласен с позицией преступной банды», утверждают в комитете.

Следователи добавили, что участники полка в телеграм-каналах и чатах пытались «вербовать» граждан Беларуси для участия в «вооруженных конфликтах, террористической деятельности на территории нашей страны, финансировании экстремизма, разжигании социальной и идеологической вражды в обществе».

Против них возбудили уголовное дело по ст.361-1 Уголовного кодекса — создание экстремистского формирования либо участие в нем.

Ранее Телеграф писал, что в пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что сотрудники ГУБОПиК задержали сразу 20 работников компании “Белагро”, которая поставляет белорусскую сельхозтехнику по всему СНГ.

«Мебель подобрана в соответствующей цветовой гамме» — ГУБОПиК задержал 20 сотрудников «Белагро» за «экстремистскую деятельность»