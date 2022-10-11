СК Беларуси завел уголовное дело на полк Калиновского
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело на бойцов полка имени Кастуся Калиновского, который воюет на стороне Украины против России. Там назвали их «экстремистским формированием» и «неофашистской группировкой».
Как заявили в СК, «группа белорусов, находясь на территории Украины, Литвы и Польши, вдохновившись идеями национализма и следуя шаблонам шовинистской идеологии вооруженных группировок соседней страны, скооперировались и создали так называемый полк имени Кастуся Калиновского», чтобы «оказать вооруженное сопротивление при проведении специальной военной операции и для последующего вооруженного захвата власти в Беларуси».
«Не скрывая низменных целей, участники экстремистского формирования неоднократно заявляли о желании уничтожения граждан нашей страны, поддерживающих действующий конституционный строй, провокации военного конфликта внутри государства и намерениях совершать убийства тех, кто не согласен с позицией преступной банды», утверждают в комитете.
Следователи добавили, что участники полка в телеграм-каналах и чатах пытались «вербовать» граждан Беларуси для участия в «вооруженных конфликтах, террористической деятельности на территории нашей страны, финансировании экстремизма, разжигании социальной и идеологической вражды в обществе».
Против них возбудили уголовное дело по ст.361-1 Уголовного кодекса — создание экстремистского формирования либо участие в нем.
Ранее Телеграф писал, что в пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что сотрудники ГУБОПиК задержали сразу 20 работников компании “Белагро”, которая поставляет белорусскую сельхозтехнику по всему СНГ.
«Мебель подобрана в соответствующей цветовой гамме» — ГУБОПиК задержал 20 сотрудников «Белагро» за «экстремистскую деятельность»