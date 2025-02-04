КГБ Беларуси внёс комика Славу Комиссаренко в список террористов

Опубликовано: 04.02.2025 18:06 , Обновлено: 04.02.2025

КГБ Беларуси обновил список лиц, причастных к террористической деятельности, включив в него стендап-комика Славу Комиссаренко. Напомним, в декабре прошлого года уроженца нашей страны заочно приговорили к 6 годам лишения свободы.

В официальном Telegram-канале ведомства опубликовали обновлённый перечень лиц, которых КГБ признало террористами. В частности, под номером 1329 там значится Вячеслав Сергеевич Комиссаренко — известный комик из Беларуси. По данным КГБ, основанием стало “вступление в силу приговора суда о признании юмориста виновным в совершении преступлений по ст. 130 УК РБ”.

Напомним, в декабре прошлого года Минский городской суд признал Комиссаренко виновным по 3 частям УК РБ и приговорил заочно к 6 годам тюрьмы в исправительной колонии общего режима. Речь идёт о следующих статьях Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни),

ч. 2 ст. 367 (клевета в отношении президента Республики Беларусь),

ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента Республики Беларусь).

«По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний Минский городской суд назначил Вячеславу Комиссаренко наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», — передало ранее информагентство БелТА. К слову, дело рассматривали в формате специального производства — самого комика на заседании не было.

[info_b]Вячеслав Комиссаренко родился 27 июля 1985 года в Минске. В начале карьеры работал в рекламной сфере, был копирайтером, писал сценарии для рекламных видеороликов и телешоу, статьи для газет. В 2008 году в составе дуэта «Совесть» дебютировал в проекте «Смех без правил» на телеканале ТНТ, а в 2012-м стал постоянным резидентом проекта Stand Up там же. Ушел с канала в 2020 году, объясняя это «законами телевидения» и выгоранием.[/info_b]

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