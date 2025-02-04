Генпрокуратура обвинила создателя признанного экстремистским канала "Мая краіна Беларусь" по 10 статьям УК

Опубликовано: 04.02.2025 16:24 , Обновлено: 04.02.2025

Генеральная прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело в отношении создателя и руководителя признанного экстремистским формированием Telegram-канала "Мая краіна Беларусь" Сергея Беспалова. Его обвинили по 10 статьям Уголовного кодекса (УК).

В Генпрокуратуре [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/generalnaya-prokurat040225/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что по постановлению председателя Следственного комитета (СК) и с согласия генерального прокурора в отношении Беспалова ведут специальное производство.

[info_b]Специальное производство – это производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Беларуси и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс.[/info_b]

В частности, Беспалову вменяют:

Заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч.1 ст.357 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] УК [/link]). Умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц, повлекшие иные тяжкие последствия (ч.3 ст.130 УК). Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч.1 ст.293 УК). Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций (ч.1 ст.342 УК). Публичные призывы к захвату государственной власти, совершению акта терроризма и иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности страны, включая применение к ней и ее физическим и юридическим лицам санкций, распространение материалов с такими призывами, а также призывы совершить вышеназванные действия, обращенные к иностранному государству, иностранной или международной организации, с использованием СМИ и интернета (ч.3 ст.361 УК). Создание экстремистского формирования и руководство им (ч.1 ст.361-1 УК). Распространение в интернете заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Республики Беларусь, правовом положении ее граждан, деятельности государственных органов, Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций, дискредитирующих страну, направленное на причинение существенного вреда государственным и общественным интересам (ст.369-1 УК). Клевета в отношении президента Республики Беларусь в интернете и его публичное оскорбление, соединенные с обвинением в тяжких и особо тяжких преступлениях (ч.2 ст.367 и ч.2 ст.368 УК). Распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений (клевета) интернете, содержащих обвинение в тяжком преступлении (ст.188 УК).

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Согласно [link href=“https://www.mvd.gov.by/ru/news/8642” target=“_blank” rel=“noopener”] решению [/link] МВД Беларуси от 27 октября 2021 года, Telegram-канал “Мая краіна Беларусь” и Telegram-чат “Я выхожу / МКБ” признаны экстремистскими формированиями.

В феврале 2022 года суд Железнодорожного района Гомеля [link href=“http://mininform.gov.by/documents/respublikanskiy-spisok-ekstremistskikh-materialov/” target=“_blank” rel=“noopener”] признал [/link] страницы этого ресурса в Facebook, Instagram, “ВКонтакте”, “Однаклассниках” экстремистскими.

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По материалам уголовного дела, Беспалов “совершал заговор с целью захвата государственной власти с мая 2020 года, находясь на территории Беларуси (преимущественно в Минске), а после 2 июля 2020 года – за ее пределами (преимущественно в Литве, Чехии, Украине и Польше), в составе организованной группы участников такого заговора”, передали в Генпрокуратуре.

Там утверждают, что мужчина “обеспечил размещение” в названном Telegram-канале текстовых публикаций, фото и видео, а также других сообщений “со сведениями о планировании и призывами к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти”.

“Он же в целях радикализации протестной активности, вовлечения широкого круга людей в массовые беспорядки и противоправные действия размещал на постоянной основе на подконтрольных ему интернет-ресурсах призывы к участию граждан в несанкционированных мероприятиях, а также совершению иных умышленных преступлений, включая акты терроризма”, - сказали в Генпрокуратуре.

Ущерб государству от действий Беспалова оценили на сумму свыше 30,9 млн рублей. Заместитель генпрокурора предъявил мужчине иск о возмещении имущественного вреда в указанном размере.

Ранее Telegraf.news писал, что Верховный суд признал формирование «Полк імя Кастуся Каліноўскага» террористической организацией. Речь также идет о структурных подразделениях, которые входят в его состав.

Верховный Суд Беларуси признал «Полк iмя Кастуся Калiноўскага» террористической организацией