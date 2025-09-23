Кассир обменника вызвала милицию на гомельчанина из-за «мелких деталей» на купюре в 100 долларов

📷 Фото

Опубликовано: 23.09.2025 15:10 , Обновлено: 23.09.2025

В одном из банков Гомеля кассиру пришлось вызывать милицию из-за "мелких деталей" на купюре в 100 долларов, которую попытался сдать в обменнике один из клиентов банка. Купюру пришлось отправить на анализ в Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси.

О результатах анализа 23 сентября рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

Сам инцидент, как пояснила официальный представитель управления ГКСЭ по Гомельской области Анна Кодолова, произошёл ещё в начале сентября. Получив от одного из клиентов на обмен 100-долларовую купюру, кассир усомнилась в её подлинности и нажала тревожную кнопку, вызвав в отделение сотрудников милиции, как того требует служебная инструкция.

Подозрительную купюру у клиента изъяли и отправили на анализ. Он показал, что банкнота изготовлена на такой же бумаге, на которой печатают американские доллары, таким же способом печати, что и подлинные купюры. Казалось бы, всё указывает на подлинность банкноты, если бы не “мелкие детали”, которые не ускользнули от внимательного глаза специалистов Госкомитета судебных экспертиз.

Оказалось, что речь идёт о так называемой суперподделке: от оригинальных долларов, печатаемых Федеральным резервом США, денежный билет отличался лишь выполнением тем самых “мелких деталей”. Заметить их неопытному взгляду вряд ли удастся. Судите сами:









Дальнейшим разбирательством по делу будут заниматься правоохранительные органы - им предстоит выяснить, как суперподделка попала в руки к гомельчанину.

Ранее Telegraf.news рассказал, что именно 100-долларовые купюры чаще всего оказываются в числе суперподделок, выявленных белорусскими банками. Определить их на самом деле не просто, поскольку в них фальшивомонетчики используют такие же специальные защитные знаки, как на оригинальных купюрах - подделывают и защитную нить, и водяные знаки. В результате даже при внимательном осмотре непрофессионалу визуально их практически невозможно отличить от настоящих банкнот.

Выявлено 5 суперподделок. Нацбанк рассказал, какую долларовую купюру в Беларуси фальсифицируют чаще других

Впрочем, в абсолютных числах количество суперподделок в общем объёме фальшивых купюр, выявляемых белорусскими банками, не так велико: согласно статистике Нацбанка, за 9 месяцев 2024 года было обнаружено 329 поддельных 100-долларовых купюр, из которых лишь 5 относились к категории суперподделок.