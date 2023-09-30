"Какой подарочек можно получить?" - Торговая сеть предупредила белорусов о мошенниках. Но что-то пошло не так

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 30.09.2023 17:29 , Обновлено: 30.09.2023

Популярная торговая сеть "Копеечка" предупредила в своем тг-канале, что в Беларуси распространился новый вид мошенничества. Преступники рассылают белорусам сообщения от имени торговой сети и предлагают "нажать на кнопку".

В сообщениях мошенников говорится, что после этого якобы будет выдан подарок.

“Будьте внимательны! Это мошенники!!! По всем подобным сомнительным розыгрышам можете писать нам, чтобы утвердиться в подлинности”, - не пожалели восклицательных знаков в пресс-службе торговой сети “Копеечка”.

Так выглядит сообщение преступников

Однако не все белорусы поняли, о чем речь или невнимательно прочитали призыв торговой сети не поддаваться на уловки мошенников. Несколько задали в комментариях к сообщению вопрос: “Доброго вечера! Какой подарочек можно получить?”

Будем надеяться, невнимательные подписчики ещё раз почитают сообщение и поймут, что "подарочков" ждать от мошенников не стоит.

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-служба “Белпочты” поделилась недавним случаем, когда мужчине отказали в переводе на банковскую карту. По словам сотрудников, они подумали, что клиент “под гипнозом”.

«Думала, под гипнозом» — В Белпочте рассказали, как не дали мужчине провести платеж