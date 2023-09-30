"Какой подарочек можно получить?" - Торговая сеть предупредила белорусов о мошенниках. Но что-то пошло не так
Популярная торговая сеть "Копеечка" предупредила в своем тг-канале, что в Беларуси распространился новый вид мошенничества. Преступники рассылают белорусам сообщения от имени торговой сети и предлагают "нажать на кнопку".
В сообщениях мошенников говорится, что после этого якобы будет выдан подарок.
“Будьте внимательны! Это мошенники!!! По всем подобным сомнительным розыгрышам можете писать нам, чтобы утвердиться в подлинности”, - не пожалели восклицательных знаков в пресс-службе торговой сети “Копеечка”.
Однако не все белорусы поняли, о чем речь или невнимательно прочитали призыв торговой сети не поддаваться на уловки мошенников. Несколько задали в комментариях к сообщению вопрос: “Доброго вечера! Какой подарочек можно получить?”
Ранее Телеграф сообщил, что пресс-служба “Белпочты” поделилась недавним случаем, когда мужчине отказали в переводе на банковскую карту. По словам сотрудников, они подумали, что клиент “под гипнозом”.
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