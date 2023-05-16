Какие песни и разговоры в Беларуси считают "мелким хулиганством"? В милиции напомнили о штрафе до 30 базовых

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Опубликовано: 16.05.2023 09:20 , Обновлено: 16.05.2023

В УВД Гомельской области решили напомнить белорусам, что некоторое поведение милиционеры могут посчитать "мелким хулиганством". При этом под административную статью, согласно КоАП и их практике, могут подвести "ненужные разговоры" и ночные песни на улице. Но не все.

“Бранные выражения”

В первую очередь, в милиции рассказали о нецензурных выражениях и мате. Произнесенные в общественных местах они могут считаться мелким хулиганством, за что в КоАП РБ есть наказание как в виде штрафа (от 2 до 30 базовых величин), так и ареста. Также могут отправить и на общественные работы.

“К нецензурной брани следует относить ругательные, бранные выражения, на которые установлен запрет к общеупотребительному использованию в общении, противоречащие нравственным нормам и морали”, – передает пресс-служба УВД Гомельской области слова участкового инспектора милиции Владислава Соколовича.

“Ненужный разговор”

Мелким хулиганством также могут посчитать, если белорус начнет к кому-то приставать. “Оскорбительное приставание, как правило, выражается в активных действиях, навязывающих кому-либо свое присутствие, или другие аналогичные действия”, - уточнил участковый.

По его словам, признаком мелкого хулиганства может быть умышленное преграждение прохода, а также “навязывание ненужного разговора”. Милиционеры могут наказать белорусов за “навязчивое бесцельное дергание одежды, удержание за руку или предметы, находящиеся при потерпевшем, умышленное срывание головного убора или иных предметов гардероба”.

“Громкие крики”

Владислав Соколович напомнил, что в его ведомстве к мелкому хулиганству относят “громкие крики на улице в ночное время, распевание непристойных песен на улице”.

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