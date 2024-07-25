"Как они умудрились?" - В аварии на МКАД опрокинулись три легковушки, между ними - грузовик
На Минской кольцевой автодороге (МКАД) 25 июля произошла авария, в результате которой опрокинулись три легковушки, между ними оказался грузовик.
Судя по размещенным в соцсетях видео, одна легковушка перевернулась на крышу, две другие - на бок. По информации читателей портала Onliner, ДТП произошло в районе улицы Свислочской на внешнем кольце.
“Скорой не было, я проехал буквально минут через десять после аварии. Была пробка, двигался только левый ряд”, - сообщил один из очевидцев.
“Вот это авария, как они так умудрились?” - удивилась пользовательница, опубликовавшая ролик с ДТП в TikTok.
Одна из возможных версий случившегося: грузовик перевозил на своей платформе легковушку, столкнулся с другой машиной, в результате чего находившееся на платформе авто опрокинулось.
ГАИ Минска сообщила, что из-за ДТП в районе 12-го километра внешнего кольца МКАД ограничено движение всех видов транспорта там от Игуменского тракта в направлении улицы Свислочской. Также в Госавтоинспекции рассказали, что принимают меры по освобождению дороги и устранению затора.
О самой аварии не рассказали. Есть ли пострадавшие в ДТП, пока неизвестно.
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Как сообщили в ГАИ Минска, 25 июля около 18:20 43-летний водитель грузовика SAM, на платформе которого находились Mercedes, BMW, Audi, ехал по внешнему кольцу МКАД. При движении у грузовика пробило колесо, водитель не справился с управлением и опрокинулся вместе с машинами на нем.
В аварии никто не пострадал.
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Ранее Telegraf.news сообщал, что в Дзержинском районе Минской области 24 июля легковушка Audi 100 столкнулась с автомобилем Nissan. В результате ДТП пострадали восемь человек, из них пятеро — дети, рассказали в Следственном комитете (СК).
В Дзержинском районе Audi столкнулась с Nissan — пятеро детей в больнице