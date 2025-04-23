Из-за угрозы атаки беспилотников делегация правительства Беларуси не смогла улететь в Россию

Опубликовано: 23.04.2025 10:10 , Обновлено: 23.04.2025

Белорусская правительственная делегация во главе с премьер-министром Александром Турчиным 23 апреля не смогла во время вылететь в российский Татарстан. По информации пресс-службы правительства, в аэропорту назначения утром ввели временные ограничения на полётов гражданских воздушных судов "в целях обеспечения безопасности".

Правительственная делегация из Беларуси должна была провести несколько дней в Татарстане, посетив ключевые промышленные предприятия Набережных Челнов, Нижнекамска и Елабуги, в том числе, сборочный конвейер, на котором создают автоматические трансмиссии для грузовиков КАМАЗ и автомобилей марки Aurus.

Белорусский премьер планировал встретиться с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и подписать ряд двусторонних договорённостей. На сколько откладывается визит, пока не понятно.

По информации Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), утром 23 апреля временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов вводились в аэропортах Нижнекамска, Казани и Ульяновска. По данным российского агентства “ФедералПресс”, там объявляли план “Ковёр”, который в России вводят в случае угрозы атаки беспилотников.

Согласно утренней сводке от Министерства обороны России, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Тульской, Белгородской, Курской, Брянской, Калужской и Орловской областями, а также над территорией Крыма.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне во Владимирской области на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов на складе в 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России. По предварительной информации, озвученной Минобороны, обошлось без пострадавших, а причиной возгорания стало “нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами”.

В России взорвался арсенал ракетно-артиллерийского управления