В России взорвался арсенал ракетно-артиллерийского управления
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Очевидцы во Владимирской области России опубликовали видео взрывов боеприпасов в 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России.
Склады находятся в 8 км от города Киржач. При этом о прилетах по объекту не сообщалось. Губернатор Владимирской области Авдеев подтвердил взрывы в Киржачском районе.
Глава региона пригрозил журналистам и блогерам за распространение “лишней” информацию (кроме официальной) штрафами.
МЧС области объявило режим ЧС на Киржачского района Владимирской области на фоне прогремевших там взрывов.
Тем временем, Телеграм-канал «База» сообщил, что началось эвакуация семи населённых пунктов вблизи арсенала. Людей развозят на автобусах и размещают в городе Киржаче.
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