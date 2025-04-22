В России взорвался арсенал ракетно-артиллерийского управления

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Опубликовано: 22.04.2025 17:32 , Обновлено: 22.04.2025

Очевидцы во Владимирской области России опубликовали видео взрывов боеприпасов в 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России.

Склады находятся в 8 км от города Киржач. При этом о прилетах по объекту не сообщалось. Губернатор Владимирской области Авдеев подтвердил взрывы в Киржачском районе.

Глава региона пригрозил журналистам и блогерам за распространение “лишней” информацию (кроме официальной) штрафами.

МЧС области объявило режим ЧС на Киржачского района Владимирской области на фоне прогремевших там взрывов.

Тем временем, Телеграм-канал «База» сообщил, что началось эвакуация семи населённых пунктов вблизи арсенала. Людей развозят на автобусах и размещают в городе Киржаче.