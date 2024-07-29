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Из-за обрыва ЛЭП из-за сильного ветра на Гродненщине перекрыли автомобильный мост

Из-за обрыва ЛЭП из-за сильного ветра на Гродненщине перекрыли автомобильный мост
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С воскресенья, 29 июля, в Гродненской, Витебской, Минской и Гомельской областях Беларуси вместе с дождями и резким похолоданием усилился ветер, порывы которого могут достигать скорости 15-22 м/с, местами - до 25-27 м/с (то есть до 97 км/ч). В результате не обошлось без происшествий: на Гродненщине ветер повалил опору ЛЭП прямо на дорогу, из-за чего оказался временно заблокирован автомобильный мост через Неман.

Как рассказали в официальном Telegram-канале УВД Гродненского облисполкома, ЧП произошло вблизи моста через Неман в деревне Лунно Мостовского района. Сотрудникам ГАИ пришлось ограничить движение по мосту до устранения последствий.

В целом, по данным Министерства энергетики, за прошедшие сутки без света временно остались 566 населенных пунктов Беларуси. Были обесточены 1874 трансформаторных подстанции, 38 ферм в четырёх областях. Самыми пострадавшим на этот раз оказались:

  • Гомельский,
  • Поставский,
  • Минский,
  • Гродненский,
  • Ивьевский,
  • Мядельский,
  • Полоцкий районы.

[info_b]По данным на 7:00 29 июля, энергетики продолжают восстановительные работы в 165 населенных пунктах.[/info_b]

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