Из минской школы эвакуировали детей и сотрудников. Что случилось?
В Минске в среду 25 октября из средней школы №130 эвакуировали детей и сотрудников, сообщили СМИ. Позже в столичной милиции прокомментировали ситуацию.
Так, портал Tochka.by со ссылкой на источники написал, что “ребят вывели из здания без верхней одежды”. Часть школьников эвакуировали в СШ №24.
Кроме того, СМИ сообщили “об эвакуации из нескольких общежитий БНТУ”.
Как пояснили в телеграм-канале “Милиция Минска”, в школу поступило сообщение “о заложенных взрывных устройствах”. На место приехали милиционеры, они “предприняли необходимые меры безопасности”.
[obnovleno_b]В 13:10 в тг-канале объявили, что “сообщение об опасности не подтвердилось”.
“Саперно-пиротехническая группа обследовала указанный объект и прилегающую территорию – взрывных устройств не обнаружено”, — подчеркнули там.
И предупредили, что “за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет”.
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Информацию об эвакуации из общежитий БНТУ там не комментировали.
Ранее Телеграф писал, что в начале октября сотрудники МЧС провели эвакуацию в школе на ул. Городецкая. Там сработала пожарная сигнализация.
Сотрудники МЧС эвакуировали сотни людей из здания минской школы. Что случилось?