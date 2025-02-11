"Использовалось в качестве заставок мобильников" - Гомельский суд признал изображение "Мертвая голова" экстремистским

Опубликовано: 11.02.2025 13:25 , Обновлено: 11.02.2025

Суд Центрального района Гомеля признал изображение "Мертвая голова" (изображение нижней части черепа со скрещенными позади костями и размещенной сверху надписью Never lose your smile) экстремистским материалом. В прокуратуре Гомельщины пояснили, что не так с этим изображением.

По [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/zashchita-sotsialnykh-prav-grazhdan/v-inykh-sferakh/po-zayavleniyu-proku110225/” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] ведомства, от правоохранителей поступила информация о продаже на маркетплейсах товаров с “графическим изображением, пропагандирующим идеи нацизма и национализма”.

“Установлено, что частичное изображение черепа со скрещенными позади костями и размещенной сверху надписью Never lose your smile часто ассоциировалось в молодежной среде с эмблемой 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова”, - утверждают в прокуратуре.

По их информации, это изображение использовали “в качестве заставок мобильных телефонов и регулярно пересылалось в социальных сетях и мессенджерах различных тематических сообществ”. В прокуратуре не привели подробности, кто ставил на заставки эту картинку и о каких сообществах речь.

Кроме того, как утверждают правоохранители, “Мертвую голову” также наносили на одежду в качестве «принтов». “[Это] позволяло сторонникам ультраправых политических взглядов свободно продвигать идеи нацизма и национализма, а также публично демонстрировать такую символику, обходя ограничения законодательства”, - заявили в прокуратуре.

Там считают, что это изображение на продаваемых товарах “нивелировало у населения, в первую очередь у подрастающего поколения, нетерпимость к нацизму”.

Решение суда уже вступило в законную силу, а Министерство информацию включило эту информпродукцию в республиканский список экстремистских материалов.

[info_b]Согласно ч. 2 ст. 19.11 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси, за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а также за ее изготовление, издание, хранение или перевозку для распространения грозит штраф в размере до 30 базовых величин (до 1260 рублей), общественные работы до 60 часов или арест на срок до 15 суток (штраф для ИП - до 100 базовых (до 4200 рублей), для юрлиц - до 500 базовых (до 21 тыс. рублей)).[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что суд признал экстремистскими материалами контент TikTok-аккаунта, название которого схоже с доменным именем государственного информационного агентства “Могилевские ведомости”. Об этом сообщила прокуратура Могилевской области.

Суд в Могилёве признал экстремистским TikTok-аккаунт, созвучный с сайтом госСМИ