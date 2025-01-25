Суд в Могилёве признал экстремистским TikTok-аккаунт, созвучный с сайтом госСМИ

Опубликовано: 25.01.2025 14:27 , Обновлено: 25.01.2025

Суд признал экстремистскими материалами контент TikTok-аккаунта, название которого схоже с доменным именем государственного информационного агентства «Могилёвские ведомости». Об этом сообщила прокуратура Могилёвской области.

В ходе мониторинга соцсетей прокуратура обнаружила TikTok-аккаунт под названиями «Могилёв \ Бобруйск \ новости в TikTok»/«Новости Могилёва и области», на который подписаны более 3300 человек.

Как установила прокуратура, в аккаунте публиковались видеоролики, содержащие «заведомо ложные» и «дискредитирующие» сведения об органах государственной власти и управления. Некоторые видео содержали информацию, ранее опубликованную на ресурсах, включённых в республиканский список экстремистских материалов.

Примечательно, что наименование «mogilevnews» схоже с юзернеймом госиздания «Могилёвские ведомости» («mogilevnews.by» в соцсетях). По мнению прокуратуры, администраторы аккаунта в TikTok рассчитывали на невнимательность граждан.

По заявлению прокурора Могилевской области суд признал TikTok-аккаунт «mogilevnews» и размещённую на нём информационную продукцию экстремистскими материалами. В Республиканском списке экстремистских материалов этот аккаунт пока не указан.

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