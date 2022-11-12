Инспекторы ГАИ открыли огонь по машине в Брестской области

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Опубликовано: 12.11.2022 15:28 , Обновлено: 12.11.2022

12 ноября инспекторы ГАИ решили стрелять по автомобилю Audi, которым, как оказалось, управлял пьяный водитель без прав. Стрельба произошла на трассе М1.

Милиционеры подали сигнал об остановке подозрительному автомобилю, но машина на останавливались. После этого последовали ещё неоднократные сигналы с требованием остановиться. Однако водитель попытался скрыться на машине, “создавая при движении реальную угрозу жизни и здоровью граждан”.

“На 161 километре инспектор предупредил об использовании оружия, после чего произвел два выстрела в воздух, а затем прицельные по колесам легковушки. В деревне Доманово «гонщика» остановили”, - сообщили в пресс-службе МВД.

Оказалось, что за рулём был 22-летний житель Ивацевичского района. Результаты теста на алкоголь показали, что уровень его опьянения был 1,8 промилле. По словам инспекторов, он вел себя агрессивно, за что был закован в наручники.

В МВД напомнили, что за вождение в нетрезвом виде положен штраф до 6,4 тыс рублей. А за повторное - уголовное наказание и конфискация автомобиля.

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Ранее Телеграф сообщил, что в Минске на улице Немига в самом центре столицы 12 ноября произошла драка между водителями. Об этом сообщили и сняли даже видео очевидцы.

В центре Минска прямо на дороге подрались водители