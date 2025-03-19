«Игра в „русскую рулетку“» — Следователи Минщины отметили рост числа отравлений суррогатным алкоголем и техническими жидкостями
С начала 2025 года в Минской области следователи зафиксировали четыре случая смерти от отравления суррогатным алкоголем и техническими жидкостями, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Вот случаи отравлений:
- Деревня Зембин, Борисовский район . 18 января 39-летний неработающий мужчина, имевший пристрастие к алкоголю, выпил около 0,5 литра жидкости для очистки автомобильных стёкол. Скончался.
- Борисов . 14 января 62-летний мужчина, злоупотреблявший спиртным, по ошибке выпил щавелевую кислоту вместо спиртосодержащей жидкости. Несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.
- Городской посёлок Мачулищи, Минский район . 25 января 48-летний мужчина после ссоры с женой выпил спиртное из бутылки, хранившейся в ёмкости из-под тормозной жидкости. Рядом стояла аналогичная бутылка с настоящей тормозной жидкостью. Мужчина выпил около 100 мл ядовитого вещества, почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. Выжил, находится под наблюдением врачей.
- Деревня Ашмянцы, Минский район . 18 февраля мужчина выпил стеклоомывающую жидкость российского производства, которую его племянник приобрёл накануне и хранил в гараже у дяди. Мужчина успел сообщить об этом племяннику, но к моменту прибытия скорой помощи уже был без сознания. Спасти его не удалось.
По всем фактам проводятся проверки.
Следственный комитет призвал белорусов не заниматься «игрой в „русскую рулетку“» со своим здоровьем и не гнаться за «иллюзорной выгодой». Следователи посоветовали обращать внимание на внешний вид бутылки, этикетку, консистенцию, цвет и запах содержимого.
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