Опубликовано: 19.03.2025 11:07 , Обновлено: 19.03.2025

С начала 2025 года в Минской области следователи зафиксировали четыре случая смерти от отравления суррогатным алкоголем и техническими жидкостями, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Вот случаи отравлений:

Деревня Зембин, Борисовский район . 18 января 39-летний неработающий мужчина, имевший пристрастие к алкоголю, выпил около 0,5 литра жидкости для очистки автомобильных стёкол. Скончался. Борисов . 14 января 62-летний мужчина, злоупотреблявший спиртным, по ошибке выпил щавелевую кислоту вместо спиртосодержащей жидкости. Несмотря на усилия врачей, скончался в больнице. Городской посёлок Мачулищи, Минский район . 25 января 48-летний мужчина после ссоры с женой выпил спиртное из бутылки, хранившейся в ёмкости из-под тормозной жидкости. Рядом стояла аналогичная бутылка с настоящей тормозной жидкостью. Мужчина выпил около 100 мл ядовитого вещества, почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. Выжил, находится под наблюдением врачей. Деревня Ашмянцы, Минский район . 18 февраля мужчина выпил стеклоомывающую жидкость российского производства, которую его племянник приобрёл накануне и хранил в гараже у дяди. Мужчина успел сообщить об этом племяннику, но к моменту прибытия скорой помощи уже был без сознания. Спасти его не удалось.

По всем фактам проводятся проверки.

Следственный комитет призвал белорусов не заниматься «игрой в „русскую рулетку“» со своим здоровьем и не гнаться за «иллюзорной выгодой». Следователи посоветовали обращать внимание на внешний вид бутылки, этикетку, консистенцию, цвет и запах содержимого.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в Пинске 37-летний мужчина самостоятельно выписывал себе рецепты на лекарства, которые отпускаются только по назначению врача.

Житель Пинска «в необычном состоянии» сам себе выписывал рецепты на лекарства. Кто сообщил в милицию?