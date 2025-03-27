ГУБОПиК задержал жителя Брестчины с пистолетом-пулемётом, напечатанном на 3D-принтере

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Опубликовано: 27.03.2025 12:48 , Обновлено: 27.03.2025

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД и Государственный комитет судебных экспертиз (ГКСЭ) синхронно сообщили о задержании 44-летнего жителя одного из райцентров Брестской области. Поводом для задержания, как утверждают в ГУБОПиК, стала «оперативная информация о причастности к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

Согласно опубликованным сообщениям, при осмотре гаража задержанного сотрудники обнаружили предметы, предположительно изготовленные с помощью 3D-печати: 9-мм пистолет-пулемёт и два глушителя к нему. Также сообщается об изъятии четырёх «самодельных патронов» и «бездымного пороха».

Государственный комитет судебных экспертиз предоставил заключение, согласно которому все изъятое «пригодно для использования по назначению».

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Сам задержанный, как сообщается, пояснил силовикам, что создавал оружие и боеприпасы сугубо «из личного интереса». Тем не менее, в сообщении ГУБОПиК указано, что «устанавливаются иные возможные факты его противоправной деятельности».

Следственный комитет уже возбудил уголовные дела. По каким именно статьям Уголовного кодекса и было ли предъявлено обвинение задержанному, в опубликованных сообщениях не уточняется.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как ГУБОПиК отчитался о задержании 15 представителей «метагалактических» центров в Беларуси.

ГУБОПиК задержал 15 представителей «метагалактических» центров в Беларуси