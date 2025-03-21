ГУБОПиК задержал 15 представителей «метагалактических» центров в Беларуси

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Опубликовано: 21.03.2025 11:29 , Обновлено: 21.03.2025

Белорусские правоохранители пресекли деятельность незарегистрированной религиозной организации «ИВДИВО», действовавшей под видом учения «Синтез Фа». По подозрению в организации незаконной деятельности задержаны 15 человек, включая руководителей ячеек в Минске, Витебске, Жлобине, Борисове и Смолевичском районе. Об этом сообщили пресс-службы Следственного комитета и МВД Беларуси.

По данным следствия, учение «Синтез Фа» появилось в России в середине 90-х годов. Его лидеры проповедовали «мистические требования к человечеству», «существование жизни в космических измерениях», а также организовывали платные семинары, лекции и курсы (в том числе с иностранными лекторами).

В книгах, издаваемых последователями учения, излагается концепция «восхождения человека в огне», путём «стяжания, постижения и реализации новых условий» в некоем «доме ФА-Отца Метагалактики». Адептам предлагается «разработать свою философию», «синтезируя любовь и мудрость» и «сложить свой Синтез» для достижения новых уровней развития.

Фото: СК Беларуси

В Беларуси, как установило следствие, действовало около пяти ячеек, чьи руководители (в основном женщины в возрасте от 49 до 64 лет) утверждались лидером организации в Москве. Ячейки проводили занятия «под видом бесед» на темы психологии, собирали членские взносы и плату за семинары.

Главы белорусских ячеек «Синтез Фа» проводили занятия, арендуя усадьбы и коммерческие помещения, видео и аудиозаписи с которых, как утверждает следствие, публиковались на ресурсах организации.

Религиоведческая экспертиза выявила в деятельности организации признаки религиозной.

Адепты, как утверждается, пытались зарегистрировать общественное объединение «Метагалактика», декларируя философско-просветительскую деятельность, но получили отказ. Несмотря на это, по версии следствия, они продолжили проводить занятия и собирать «благотворительные» взносы.

МВД, в свою очередь, дополнило, что на занятиях для взрослых применялись методы «психологического давления», а «эмоционально слабым людям» обещали помощь в обмен на «значительные суммы денег». Кроме того, проводились занятия для несовершеннолетних.

Ведомство заявило об изъятии у задержанных буклетов, брошюр, «культовой и экстремистской литературы» и около 100 тысяч рублей, происхождение которых «предстоит установить правоохранителям».

Фото: СК Беларуси

Следственное управление УСК по городу Минску возбудило уголовное дело по статье 193-1 УК Республики Беларусь («Незаконная организация деятельности религиозной организации»). Семь человек, которых следствие считает руководителями столичной ячейки, признали подозреваемыми.

Фигурантам грозит штраф , или арест , или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

К слову, о пресечении деятельности этой организации в Витебске местные СМИ сообщали и в 2018 году.

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Житель Пинска «в необычном состоянии» сам себе выписывал рецепты на лекарства. Кто сообщил в милицию?