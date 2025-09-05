ГУБОПиК задержал с поличным за взятку замдиректора химпредприятия в Гродно

Опубликовано: 05.09.2025 09:54 , Обновлено: 05.09.2025

В Министерстве внутренних дел 5 сентября сообщили о задержании за взятку очередного топ-менеджера. На этот раз в получении взяток на общую сумму не менее 75 тыс. рублей обвинили заместителя директора одного из гродненских предприятий химической отрасли.

По данным МВД, 44-летнего мужчину задержали с поличным оперативники 9-го управления (по Гродненской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения “Алмаз”.

По версии следователей, задержанный, будучи должностным лицом, с марта 2024 года по сентябрь 2025 года регулярно принимал от руководителя одной из коммерческих структур “благодарность” за организацию отгрузки произведенной заводом продукции.

“По оперативной информации, фигурант использовал изощрённые способы получения денег. Он назначал встречи в различных частях страны, пользовался несколькими устройствами связи”, - рассказал о попытках “конспирации” задержанного начальник 9-го управления ГУБОПиК МВД Андрей Ярошик.

После задержания топ-менеджера оставили под стражей, отправив в изолятор временного содержания. В отношении него уже возбудили уголовное дело за получение взятки, по которому ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Ранее Telegraf.news рассказал о выявленных на днях фактах “системной деловой коррупции” в Гомельской области. Там возбудили 18 уголовных дел, фигурантами которых стали 8 представителей неназванной коммерческой фирмы и 10 должностных лиц государственных предприятий региона.

ОБЭП обвинил 8 коммерсантов и 10 должностных лиц госпредприятий на Гомельщине в «систематических» взятках