ГУБОПиК задержал при получении взятки чиновника одного из райисполкомов Гродненщины

Опубликовано: 31.07.2025 09:27 , Обновлено: 31.07.2025

В Министерстве внутренних дел 31 июля сообщили о задержании должностного лица одного из районных исполнительных комитетов Гродненской области. По данным ведомства, оперативники 9-го управления ГУБОПиК взяли его в момент получения взятки.

Начальник 9-го управления по Гродненской области Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Андрей Ярошик заявил, что 41-летниего мужчину задержали с поличным.

На оперативных кадрах, показанных в Telegram-канале МВД, видно, что задержание мужчины проводилось фактически в поле - машину, из которой вывели задержанного, остановили сотрудники ГАИ и милиция на просёлочной дороге. На кадрах видно, как после задержания у него из кармана брюк достают пачку купюр номиналом 200 рублей. В МВД заявили, что эти деньги - взятка на общую сумму 2000 рублей.

Как пояснилив МВД, задержанный курировал в исполкоме сферу строительства и “систематически получал денежные средства от руководителей коммерческих структур” за их участие и победу в конкурсных процедурах закупок.

“По оперативной информации данный случай не единичный. Фигурант занимался преступной деятельностью на протяжении последних нескольких лет”, - заявил Ярошик, отметив, что настоящее время устанавливаются “иные эпизоды его преступной деятельности”.

Самого мужчину отправили под арест и, как заявили в МВД, он уже “даёт признательные показания”. В отношении задержанного уже возбудили несколько уголовных дел, по которым ему может грозить, по данным МВД, до 15 лет лишения свободы .

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) УВД Минской области отчитались о возбуждении уголовного дела в отношении группы лиц, которых обвинили во взяточничестве “на регулярной основе”. По информации правоохранителей, размеры взяток, которые систематически получали должностные лица, достигали нескольких тысяч рублей.

ОБЭП Минщины задержал группу «регулярных» взяточников. Сколько просили?