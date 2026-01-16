ГУБОПиК задержал минчан, которые обложили «налогом» в 250 BYN сотню человек

Опубликовано: 16.01.2026 09:53 , Обновлено: 16.01.2026

Оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси задержали в Минске двух иностранцев и белоруску, которые обложили персональным ежемесячным "налогом" в 250 рублей больше сотни человек.

По версии оперативников 3-го управления ГУБОПиК МВД, задержанная троица организовала в Минске целую схему легализации в стране трудовых мигрантов из среднеазиатского региона. Само собой, “серую”. Как выяснили правоохранители, задержанные предоставляли нелегалам “полный пакет” услуг - от помощи в незаконном въезде в страну, до оформления и трудоустройства.

“Злоумышленники изготавливали и предоставляли в госучреждения заведомо подложные документы как от фиктивных, так и от реальных работодателей. Таким образом, они обеспечивали нелегалам получение въездных виз и разрешений на временное проживание в Беларуси”, - рассказал подробности “серой” схемы представитель ГУБОПиК МВД Владимир Горегляд.

За то, чтобы обосноваться в Беларуси, нелегальным мигрантам приходилось платить, причём не раз. За первоначальные услуги организаторы схемы брали в среднем по 200-250 долларов с человека, а затем устанавливали своеобразный ежемесячный “налог” - до 250 рублей с человека.

По предварительным данным, в “налоговую базу” организаторов схемы попало больше 100 человек. По информации МВД, часть из них устроились в Минске на работу в такси, на рынках и предприятиях общепита подсобными рабочими.

Организаторов мошеннической схемы недавно задержали при силовой поддержке бойцов отдельного отряда спецназначения внутренних войск МВД “Беркут”. В отношении задержанных уже возбудили уголовное дело за организацию канала незаконной миграции.

Самих же нелегалов ждёт высылка из страны.

Напомним, в прошлом году в Беларуси усилили контроль за трудовыми мигрантами. Теперь компании, нанимающие на работу иностранцев, обязаны их тщательно контролировать - закрепить за ними ответственное лицо, куратора. В его обязанности, в числе прочего, входит контроль за сроками действия основных документов, необходимых для работы в стране — визами, документами, удостоверяющими личность, водительским удостоверением и так далее. Кроме того, они обязаны проверять условия их проживания и не только.

Совмин Беларуси обязал мигрантов 11 профессий сдавать экзамен на знание госязыка

Ужесточили и требования к самим трудовым мигрантам. От некоторых из них теперь требуется подтверждение знания одного из государственных языков - белорусского или русского. В список тех, кому по приезду в Беларусь на работу придётся сдавать языковой экзамен, включили 11 профессий.