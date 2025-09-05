Совмин Беларуси обязал мигрантов 11 профессий сдавать экзамен на знание госязыка

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Опубликовано: 05.09.2025 08:16 , Обновлено: 05.09.2025

Совет министров Беларуси определился, кому из мигрантов, приехавших в Республику на заработки, необходимо будет подтверждать знание одного из государственных языков - белорусского или русского. В список включили 11 профессий, а также утвердили, как именно мигранты будут сдавать языковой экзамен.

Положение о порядке оценки знаний трудящимися-иммигрантами одного из государственных языков утверждено правительственным постановлением №477 от 3 сентября 2025 года, которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 5 сентября.

В списке тех, кому придётся сдавать экзамен, для работы по специальности, профессий рабочих и 6 должностей служащих:

водитель автомобиля;

официант;

парикмахер;

продавец;

санитар(ка);

администратор;

акушерка (акушер);

врач-специалист (всех медицинских специальностей);

медицинская сестра и медицинский брат (всех медицинских специальностей);

помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи;

фельдшер (всех медицинских специальностей).

В закреплённом постановлением положении указано, что освоить белорусский или русский язык трудовые мигранты этих профессий должны “в пределах, необходимых для общения”, а проверять знание языка у человека, претендующего на одну из выше указанных должностей, должны до заключения трудового договора.

Проводить экзамен будут в одном из закреплённых для этих целей учреждений образования (их перечень ещё предстоит утвердить Министерству образования) в присутствии педагогического работника и должностного лица из отдела по гражданству и миграции. За сам экзамен, который будет проводиться в формате 30-минутного письменного тестирования, мигрантам придётся платить. Тест на знание языка будет считаться сданным, если человеку удастся ответить хотя бы на половину вопросов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в соответствии с президентским указом № 202 “О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции” иностранных работников в Беларуси теперь обязаны контролировать наниматели. За иностранцами, приехавшими работать в Беларусь, наниматели обязаны будут закрепить ответственное лицо — куратора. В его обязанности, в числе прочего, будет входить контроль за сроками действия основных документов, необходимых для работы в стране — визами, документами, удостоверяющими личность, водительским удостоверением и так далее. Кроме того, они обязаны будут проверять условия их проживания и не только.