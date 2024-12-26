ГУБОПиК со стрельбой задержал брестчанина, "подозреваемого в экстремизме"

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Опубликовано: 26.12.2024 17:39 , Обновлено: 26.12.2024

Сотрудники 6-го управления (по Брестской области) Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД со стрельбой задержали 46-летнего брестчанина, "подозреваемого в экстремизме".

По [link href=“https://t.me/pressmvd/15400” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] МВД, правоохранители установили причастность этого мужчины к “деструктивной деятельности”. Вместе с бойцами спецназа “Шторм” сотрудники ГУБОПиК в частном секторе областного центра остановили машину, за рулем которой был брестчанин.

“Представившись, они предъявили служебные удостоверения, но на требования выйти мужчина не реагировал и заперся в машине”, - утверждают в МВД.

После, продолжили там, мужчина попытался скрыться и наехал на одного из правоохранителей. Чтобы его остановить, военнослужащие выстрелили по машине. По информации МВД, мужчина получил “незначительные травмы” и ему оказали необходимую медпомощь.

“По месту жительства фигуранта обнаружены светошумовые гранаты, емкость с веществом, похожим на порох”, - утверждают в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Это статья 364 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] (УК) Беларуси, максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до семи лет.

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