ГУБОПиК, природоохрана и спецназ задержали жителя Борисовского района. И не за охоту

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Опубликовано: 27.02.2025 10:01 , Обновлено: 27.02.2025

Оперативники 10-го управления (по Минской области) Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД вместе с сотрудниками межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения "Рысь" задержали 57-летнего жителя Борисовского района. В МВД рассказали, за что.

По [link href=“https://t.me/pressmvd/16129” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] начальника 10-го управления ГУБОПиК Сергея Зубарева, мужчина приобрел и хранил на своем приусадебном участке и в машине незарегистрированное оружие. Как утверждает Зубарев, правоохранители нашли и изъяли:

две винтовки Мосина,

самодельный обрез,

однозарядную винтовку ТОЗ,

четыре охотничьих ружья различного калибра и составные части к ним,

почти 500 патронов,

около 400 г пороха.

Скриншот: видео МВД Беларуси

Скриншот: видео МВД Беларуси

Следователи возбудили уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (статья 295 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link]). Согласно части 1 этой статьи, можно оказаться в тюрьме на срок до семи лет.

Скриншот: видео МВД Беларуси

В МВД также пообещали, что тех, кто добровольно сдаст незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освободят от уголовной ответственности.

Ранее Telegraf.news писал, что милиция Витебщины на период с 26 февраля по 7 марта объявила “комплекс профилактических мероприятий”. Правоохранители запланировали провести “отработку жилого сектора”, а еще решили прийти в “трудовые коллективы” и не только.

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