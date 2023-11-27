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Опубликовано: 27.11.2023 18:55 , Обновлено: 27.11.2023

Утром 27 ноября на дороге Р-122 недалеко от Чаусов автомобиль Fiat столкнулся с автобусом МАЗ. Водители еще двух автомобилей, не успев среагировать, также стали участниками ДТП. Подробности рассказали в телеграм-канале МВД Беларуси.

Авария произошла около 9:20 при выезде за пределы города в направлении Черикова. По предварительной информации, водитель Fiat не справилась с управлением, автомобиль занесло. Машина попала на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом Кричев-Могилев.

“Водители двигавшихся попутно автомобилей Toyota и Lada не успели остановить свои транспортные средства и также стали участниками ДТП”, — добавили в тг-канале и опубликовали фото и видео.

Telegraf.news ☰ В Чаусском районе столкнулись 3 легковых авто и автобус. Погибли 2 человека 27.11.2023 Авто Видео Редакция

В Чаусском районе столкнулись 3 легковых авто и автобус. Погибли 2 человека Утром 27 ноября на дороге Р-122 недалеко от Чаусов автомобиль Fiat столкнулся с автобусом МАЗ. Водители еще двух автомобилей, не успев среагировать, также стали участниками ДТП. Подробности рассказали в телеграм-канале МВД Беларуси.

Авария произошла около 9:20 при выезде за пределы города в направлении Черикова. По предварительной информации, водитель Fiat не справилась с управлением, автомобиль занесло. Машина попала на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом Кричев-Могилев.

“Водители двигавшихся попутно автомобилей Toyota и Lada не успели остановить свои транспортные средства и также стали участниками ДТП”, — добавили в тг-канале и опубликовали фото и видео.

Погибли две женщины — водитель и пассажирка.

В МВД отметили, что в Могилевской области ввели план «Погода». И напомнили, что в снегопад и ветер нужно быть “внимательными на дороге, выбирать безопасную скорость и дистанцию, воздержаться от необдуманных маневров, учитывать видимость и состояние проезжей части.

Ранее Телеграф писал, что ГАИ Могилевской области сообщила 15 ноября, что в Могилеве группа пешеходов своими действиями спровоцировала ДТП, а затем скрылась с места происшествия. Впрочем, не надолго.

ГАИ показала видео, как пешеходы в Могилеве устроили ДТП и скрылись. Какое наказание грозит?