«Громкая музыка ночью» — В милиции попросили белорусов писать в их чат-бот в таких случаях

Опубликовано: 13.07.2025 15:06 , Обновлено: 13.07.2025

В милиции Минска поделились рекомендациями белорусам чаще присылать в их чат-бот в Telegram сообщения. Там признались, что на данный момент минчане используют бот для «передачи сообщений о нарушениях ПДД (правил дорожного движения)».

«Максимальная эффективность чат-бота может проявиться в экстренных ситуациях», — заявили в милиции.

«Например, когда человек не может говорить — из-за травмы, физиологических особенностей, непосредственной угрозы (если агрессор находится рядом) или иных обстоятельств», — сообщили там.

Новость Телеграф

Как правильно оформлять сообщение?

Четко и кратко

Что произошло? Где? Когда?

Прикрепите фото, видео, если они есть

Укажите контакт для обратной связи

Когда отправлять?

В милиции настаивают, что белорусы должны пользоваться [link href=“https://t.me/MinskPolice_bot/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] чат-ботом [/link] не только став свидетелем ДТП (дорожно-транспортного происшествия).

«Если вы стали свидетелем подозрительного поведения (например, человек осматривает припаркованные машины, пробует открыть двери подъездов и т.д.) — об этом стоит сообщить. Подробно опишите ситуацию, время, место и внешность подозреваемого», — рекомендовали в милиции.

Также там посоветовали отправлять сообщения, в случае если заметили распитие алкоголя в общественных местах или услышали громкую музыку ночью.

«Все это можно и нужно передавать в чат-бот», — считают в минской милиции.

Новость Телеграф

Факты преступлений или готовящихся правонарушений

Если вы стали свидетелем кражи, грабежа, насилия или узнали о планировании преступления — информация должна быть передана незамедлительно. Если есть фото или видео — прикрепите!

Естественно, там не забыли про ДТП, блокировку проезда, опасные участки дороги, а ещё про мошенников, подозрительные сообщения, фейковые сайты и даже телефонных мошенников.

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