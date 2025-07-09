На Гомельщине ГАИ оштрафовала водителя за «прикольную» наклейку на авто

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Опубликовано: 09.07.2025 08:03 , Обновлено: 09.07.2025

Житель Речицкого района Гомельской области поплатился штрафом и несколькими протоколами об административных нарушениях за "прикольную", по его мнению, наклейку на заднем стекле автомобиля. Узнали, что привлекло внимание и не понравилось инспекторам.

О ситуации, с которой столкнулся 30-летний житель Речицкого района, рассказали авторы близкого к силовым структурам Telegram-канала “Обратная сторона”. Официальный канал органов внутренних дел Гомельщины “Сожский форпост” сделал репост этой записи без каких-либо дополнительных комментариев.

По данным источника, внимание сотрудников ГАИ привлекла наклейка с “экстравагантной надписью”, в которой использовалась нецензурная лексика. Канал поделился фото, предварительно замазав неприличное слово, которое, впрочем, легко угадывается. “Зять [нечего] взять” - такой фразой пометил владелец авто свою машину.

Фото: тг-канал "Обратная сторона"

Однако сотрудники ГАИ усмотрели в надписи помимо юмора и признаки административного нарушения и, как заявили авторы канала, составили на водителя несколько протоколов, в том числе - со штрафом за мелкое хулиганство.

[info_b]Размер штрафа, выписанного водителю, не уточняется. Однако, согласно положениям статьи 19.1 КоАП, за мелкое хулиганство, под которым в Беларуси понимается “оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу”, можно получить штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей). Более того, эта статья предусматривает и более суровое наказание - общественные работы и даже административный арест.[/info_b]

За что ещё инспекторы составили протоколы на водителя, авторы канала также не сообщили. Однако ранее Telegraf.news рассказывал, что наклейки и изображения, нанесённые на кузов или стекло автомобиля, в Беларуси могут рассматриваться как предметы, нарушающие обзорность транспортного средства, и могут быть признаны незаконными.

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Административный кодекс относит подобные нарушения к категории «иных правонарушений». Согласно ст. 18.18 КоАП РБ, за это водителю может прилететь штраф в размере до 0,5 базовой (на сегодняшний день это 21 рубль).

Также инспектор ГАИ может выдать предписание (требование) об устранении нарушений, выражающихся в наличии не предусмотренных правилами наклеек на автомобиле. Тут уже всё серьезнее: за невыполнение подобного требования предусмотрен штраф до 20 базовых (840 рублей).