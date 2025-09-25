Госконтроль насчитал гомельским дорожникам 245 000 рублей ущерба государству

Опубликовано: 25.09.2025 14:48 , Обновлено: 25.09.2025

Комитет государственного контроля Беларуси (КГК) сообщил, что выявил на одном из предприятий по обслуживанию дорог в Гомельской области нарушения, которые привели к ущербу на сотни тысяч рублей.

В КГК не назвали предприятие, но уточнили, что оно крупное. Там заявили, что оно включало в акты выполненных работ по ремонту дорог битум, пиломатериалы, которые на самом деле не использовало. Также контролёры обвинили дорожников в завышении стоимости работ.

“За счет этого из бюджета незаконно получено более 80 тыс. рублей”, - заявили в КГК.

Но и это ещё не всё. Госконтроле установили, что предприятие не платило за проезд тяжеловесного транспорта по автодорогам общего пользования. Задолженность за 2023-2025 годы составила 165 000 рублей.

“По результатам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены 3 должностных лица предприятия. Незаконно полученные средства и плата за проезд тяжеловесного транспорта возмещены в бюджет”, - заявили в Госконтроле.

Ранее Telegraf.news писал, что Комитет госконтроля Брестской области объявил о начале “выборочной проверки” РУП «Бреставтодор», который занимается ремонтом и строительством республиканских автомобильных дорог в регионе.

Госконтроль предложил белорусам жаловаться на дорожников. Но только в одной области