Госконтроль насчитал гомельским дорожникам 245 000 рублей ущерба государству
Комитет государственного контроля Беларуси (КГК) сообщил, что выявил на одном из предприятий по обслуживанию дорог в Гомельской области нарушения, которые привели к ущербу на сотни тысяч рублей.
В КГК не назвали предприятие, но уточнили, что оно крупное. Там заявили, что оно включало в акты выполненных работ по ремонту дорог битум, пиломатериалы, которые на самом деле не использовало. Также контролёры обвинили дорожников в завышении стоимости работ.
“За счет этого из бюджета незаконно получено более 80 тыс. рублей”, - заявили в КГК.
Но и это ещё не всё. Госконтроле установили, что предприятие не платило за проезд тяжеловесного транспорта по автодорогам общего пользования. Задолженность за 2023-2025 годы составила 165 000 рублей.
“По результатам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены 3 должностных лица предприятия. Незаконно полученные средства и плата за проезд тяжеловесного транспорта возмещены в бюджет”, - заявили в Госконтроле.
Ранее Telegraf.news писал, что Комитет госконтроля Брестской области объявил о начале “выборочной проверки” РУП «Бреставтодор», который занимается ремонтом и строительством республиканских автомобильных дорог в регионе.
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