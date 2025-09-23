Госконтроль предложил белорусам жаловаться на дорожников. Но только в одной области

Опубликовано: 23.09.2025 11:24 , Обновлено: 23.09.2025

Комитет госконтроля Брестской области объявил о начале "выборочной проверки" РУП «Бреставтодор», который занимается ремонтом и строительством республиканских автомобильных дорог в регионе.

Там пообещали, что контролёры будут проверять использования бюджетных средств и государственного имущества в организации, а также соблюдение законодательства при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах дорог.

“Если у вас есть сведения о деятельности предприятия, информацию можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК”, - предложили в Госконтроле.

Ранее Telegraf.news писал, что Комитет госконтроля в эфире ТВ рассказал о «бесхозяйственности», из-за которой гниют тысячи кубометров древесины, и криминальных схемах по её хищению. По данным ведомства, запасы нереализованной древесины в Беларуси достигли рекордных за последние годы объёмов.

В КГК назвали количество сгнившей древесины, которую не вывезли из лесов Беларуси