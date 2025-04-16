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Гомельские таможенники задержали двух россиян за попытку вывезти из Беларуси картошку

Гомельские таможенники задержали двух россиян за попытку вывезти из Беларуси картошку
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В Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси 15 апреля сообщили о двух попытках незаконного вывоза картофеля из страны. В общей сложности гомельские таможенники совместно с коллегами из российской Федеральной таможенной службы не выпустили из страны 64 тонны картофеля, на которые у российских водителей двух фур не было сопроводительных документов.

Как пояснили в ГТК, две фуры под управлением граждан России остановили прямо в дороге - на участке трассы М-10 в Добрушском районе Гомельской области, во время одного “специальных мероприятий” таможенников. У водителей при себе не было ни обязательных сопроводительных документов, ни сертификатов, подтверждающих безопасность продукции, ни даже разрешения на такой вид грузовых перевозок.

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Поскольку на вывоз картошки из Беларуси сейчас действует ограничение (вывозить её можно только по разовым лицензиям МАРТ и по согласованию с местными исполнительными комитетами), в действиях перевозчиков усмотрели нарушения. Гомельская таможня в отношении водителей уже начала административные процессы: по статье 13.12 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси за нарушение порядка транспортировки товаров им может грозить штраф - до 30 базовых величин, то есть до 1260 рублей на сегодняшний день.

Между тем, общая стоимость картошки, которую пытались незаконно вывезти из страны, оценили в 75 тыс. рублей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в марте Совмин продлил на три месяца лицензирование вывоза картофеля за пределы страны, объяснив это решение необходимостью контролировать запасы картофеля внутри страны и «экспортные потоки».

Совмин Беларуси ограничил свободный экспорт картофеля. Зачем и на какой срок?

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