Гомельчанина после похода в обменник объявили в розыск. И дело не в фальшивках

Опубликовано: 05.01.2026 09:58 , Обновлено: 05.01.2026

Уголовным делом обернулся рядовой поход в обменник для 23-летнего гомельчанина. После того, как мужчина благополучно обменял иностранную валюту на рубли, кассиру пришлось обратиться в милицию. Звучит как типичный сюжет очередного случая с фальшивками, но причина оказалась не столь предсказуемой.

Оказалось, что кассир по ошибке выдала клиенту больше денег, чем полагалось - 4400 рублей. На сколько именно обсчиталась кассир, в милиции не уточнили. Зато подчеркнули, что молодой человек “внимательно пересчитал полученные деньги” и безо всяких лишних вопросов покинул обменник.

Опомнилась сотрудница банка лишь спустя несколько часов, после того, как в кассе обнаружилась недостача. Исправить собственную ошибку без привлечения милиции не получилось - пришлось писать заявление в Железнодорожный РОВД Гомеля с просьбой помочь установить личность молодого человека, воспользовавшегося невнимательностью кассира.

После того, как сотрудники правоохранительных органов изучили записи камер наблюдения, личность мужчины вычислили довольно быстро и объявили его розыск.

Правда, сам мужчина отпираться не стал. Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, когда к нему пришли из милиции, парень во всем сознался и вернул переплаченную ему сумму. Однако от возбуждения уголовного дела за кражу его всё равно это не уберегло.

Впрочем, чаще всего милицию в обменники вызывают всё же по другим поводам, в частности, когда кассир сомневается в подлинности сдаваемых купюр. Как показывает практика, посеять сомнения могут даже “мелкие детали” на банкноте. В этом случае можно лишиться и самой купюры - как минимум на время анализа в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси, и схлопотать “уголовку”.

Кассир обменника вызвала милицию на гомельчанина из-за «мелких деталей» на купюре в 100 долларов