В Гомеле начали сносить часть пострадавшей от взрыва многоэтажки

Опубликовано: 22.12.2025 10:35 , Обновлено: 22.12.2025

Утром в понедельник, 22 декабря, спецтехника приступила к демонтажу верхних этажей гомельской многоэтажки, пострадавшей на прошлой неделе от взрыва газа. Первыми кадрами демонтажа поврежденных плит и перекрытий дома поделились в Telegram-канале Гомельского областного исполкома.

Разобрать пять верхних этажей пострадавшего подъезда с помощью тяжёлой спецтехники местные власти рассчитывают за двое суток. Такие сроки в субботу озвучил заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский. По его словам, работы будут проводиться при участии спасателей и сотрудников проектных институтов.

После того, как повреждённые стены и перекрытия разберут, экспертам проектных институтов предстоит провести комплексное обследование несущих конструкций оставшегося здания.

“С учетом этой информации будем принимать решение о дальнейшей судьбе объекта. Прорабатываем варианты совместно со специалистами”, - процитировало Барановского госагенство БЕЛТА.

Кстати, на время демонтажа верхних этажей пострадавшей многоэтажки городская администрация попросила покинуть свои квартиры и жителей соседних подъездов, а также одного из подъездов соседнего дома, рядом с которым с утра работает тяжёлая строительная техника. Их попросили съехать до 9:00 и пообещали при необходимости разместить их в общежитиях. Непосредственно из пострадавшего подъезда 29 жильцов уже переехали на время в гостиницу.

“Конечно, всё будет проходить под контролем, но невозможно полностью спрогнозировать ситуацию с панелями и строительными материалами”, - пояснил необходимость таких мер глава Гомельского горисполкома Владимир Привалов, объяснив это желанием “уберечь от рисков несчастных случаев” жильцов и “сохранить спокойствие людей”.

Ранее во всём доме провели полную опись имущества жильцов. По словам заместителя председателя облисполкома Андрея Барановского, жильцам тех квартир, которые при взрыве непосредственно не пострадали, беспокоиться за свою собственность не стоит. Если при демонтажных и восстановительных работах им будет причинён какой-то ущерб, его пообещали компенсировать “в установленном порядке”.

Имущество отселённых гомельчан описали и пообещали компенсации за демонтаж. Что будет с домом?