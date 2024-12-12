Глава Верховного суда назвал число белорусов, которых осудили за нацистскую символику и отрицание геноцида

Опубликовано: 12.12.2024 21:28 , Обновлено: 12.12.2024

Председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало 12 декабря рассказал, сколько людей в 2024 году осудили за изготовление и распространение нацистской символики, а также отрицание геноцида белорусского народа.

“В течение этого года 313 человек привлечено судами за изготовление, распространение нацистской символики и атрибутики. Кроме того, один человек привлечен к уголовной ответственности за отрицание геноцида белорусского народа”, - передало слова Сукало госагентство БелТА.

Валентин Сукало / Фото: агентство БелТА

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Согласно статье 341-1 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] (УК) Беларуси, за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики, а также хранение или приобретение такой символики или атрибутики в целях распространения, совершенные неоднократно, можно оказаться в тюрьме на срок до четырех лет.

А по части 1 статьи 130-2 УК за отрицание геноцида белорусского народа в публичном выступлении, либо в печатном или опубликованном произведении, либо в СМИ, либо в информации в интернете грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Если человека уже судили за это правонарушение или же его совершило “должностное лицо с использованием своих служебных полномочий”, то в тюрьме можно оказаться на срок до 10 лет (ч. 2 ст. 130-2 УК).

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В марте Telegraf.news писал, что сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси при силовой поддержке бойцов СОБРа внутренних войск ведомства задержали 54-летнего минчанина. По информации МВД, мужчина в 2020 году создал и администрировал группу в социальной сети, где размещал “деструктивные материалы протестной тематики, направленные на смену конституционного строя”.

В Беларуси впервые завели дело об отрицании геноцида