Генпрокурор Беларуси предложил внести в список террористов «Полк iмя Кастуся Калiноўскага»

Опубликовано: 26.08.2024 14:15 , Обновлено: 15.11.2024

В Генеральной прокуратуре Беларуси сообщили, что на основании Закона «О борьбе с терроризмом» генпрокурор Андрей Швед отправил в Верховный Суд заявление о признании формирования «Полк iмя Кастуся Калiноўскага» террористической организацией. Речь также идёт о структурных подразделениях, которые входят в её состав.

Начальник управления Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Брылёв отметил, что весной 2020 года на территории Украины организацию создали “бывшие участники белорусских радикальных и националистических группирований”, а также лица, “которые принимали участие в массовых беспорядках в 2020-2021 годах”.

По его словам, основными целями создания полка определены “вербовка граждан Беларуси и этнических белорусов”, которые проживают за границей и “негативно относятся к руководству Республики Беларусь и Российской Федерации”.

[info_b]Напомним, в сентябре 2022 года МВД Беларуси признало формирование «Полк iмя Кастуся Калiноўскага» и его ресурсы экстремистскими, а его деятельность в стране запретили.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в отношении Славы Комиссаренко, известного белорусского стендап-комика, Следственный комитет начал специальное производство. Против обвиняемого, который находится за пределами Республики и “уклоняется от явки в милицию”, завели уголовное дело сразу по 3 статьям.

СК Беларуси начал спецпроизводство против стендап-комика Комиссаренко. В чём обвиняют?