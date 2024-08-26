Генпрокурор Беларуси предложил внести в список террористов «Полк iмя Кастуся Калiноўскага»
В Генеральной прокуратуре Беларуси сообщили, что на основании Закона «О борьбе с терроризмом» генпрокурор Андрей Швед отправил в Верховный Суд заявление о признании формирования «Полк iмя Кастуся Калiноўскага» террористической организацией. Речь также идёт о структурных подразделениях, которые входят в её состав.
Начальник управления Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Брылёв отметил, что весной 2020 года на территории Украины организацию создали “бывшие участники белорусских радикальных и националистических группирований”, а также лица, “которые принимали участие в массовых беспорядках в 2020-2021 годах”.
По его словам, основными целями создания полка определены “вербовка граждан Беларуси и этнических белорусов”, которые проживают за границей и “негативно относятся к руководству Республики Беларусь и Российской Федерации”.
[info_b]Напомним, в сентябре 2022 года МВД Беларуси признало формирование «Полк iмя Кастуся Калiноўскага» и его ресурсы экстремистскими, а его деятельность в стране запретили.[/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что в отношении Славы Комиссаренко, известного белорусского стендап-комика, Следственный комитет начал специальное производство. Против обвиняемого, который находится за пределами Республики и “уклоняется от явки в милицию”, завели уголовное дело сразу по 3 статьям.
СК Беларуси начал спецпроизводство против стендап-комика Комиссаренко. В чём обвиняют?