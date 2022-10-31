Генпрокуратура обвинила экс-главу пула Лукашенко в разжигании ненависти

Опубликовано: 31.10.2022 12:31 , Обновлено: 31.10.2022

Против бывшего главы пула Александра Лукашенко на гостелеканале ОНТ Дмитрия Семченко возбудили уголовное дело. Его обвиняют по части ч.1 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси в разжигании социальной вражды и розни.

Как заявили в Генеральной прокуратуре, Семченко с 2020 года опубликовал в неназванных телеграм-каналах посты, «направленные на формирование у общественности неприязни и ненависти к сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим и представителям власти».

Согласно статье, Семченко грозит до 5 лет тюрьмы.

Сейчас он находится под стражей.

Известно, что Дмитрия Семченко задержали 15 сентября. Сначала ему дали 15 суток ареста по статье 19.1 КоАП о мелком хулиганстве. Затем осудили еще раз, уже на 13 суток ареста за «экстремистские материалы» в его соцсетях. 13 октября Семченко он должен был выйти на свободу. Но его не отпустили.

Ранее Телеграф писал, что белорусские госСМИ сообщили со ссылкой на источник в ГУБОПиК, что в Минске задержали начальника одного из отделов МТС «за слив личных данных силовиков и некоторых высокопоставленных должностных лиц».

В Минске задержали начальника отдела МТС за слив данных «высокопоставленных лиц»