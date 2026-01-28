Генпрокуратура на примере показала, кого из белорусов могут освободить от штрафа за оскорбление

Опубликовано: 28.01.2026 12:33 , Обновлено: 28.01.2026

В Генпрокуратуре показали на примере, в каких случаях белорусов могут освободить от штрафа за оскорбление. Впрочем оказалось, что даже если суд вас от штрафа освободит, понести материальные издержки за собственную несдержанность всё равно придётся.

Согласно действующему Кодексу об административных правонарушениях (статья 10.2 КоАП), максимальный штраф за оскорбление в Беларуси достигает 30 базовых величин (то есть 1350 рублей сегодня). Если же оскорбить кого-то в интернете, можно и вовсе разориться - максимальная сумма повышается до 200 базовых (то есть до 9000 рублей).

[inf]Напомним, под оскорблением в белорусском КоАП подразумевается «умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме».[/inf]

Впрочем, как показывает судебная практика, от штрафа за такое правонарушение могут и освободить. Именно так поступил суд в отношении 73-летней жительницы Барановичи со следующей формулировкой: “ввиду малозначительности совершенного правонарушения”.

Однако решение суда пенсионерку от финансовых потерь, увы, не уберегло: потерпевшая сторона не стала мириться с тем, что пожилая женщина фактически ушла от ответа и потребовала взыскать с нарушительницы денежную компенсацию морального вреда и возместить ей судебные расходы. В результате с женщины взыскали сумму, практически равную её месячной пенсии.

Но и на этом в истории не была поставлена точка: пенсионерка пожаловалась в межрайонную прокуратуру на “непосильную сумму взыскания”, которая, по её словам, поставила её “в трудное материальное положение”.

В результате сумму, которую пенсионерку всё же обязали заплатить оскорбленной заявительнице, уменьшили вдвое.

“Определяя размер денежной компенсации морального вреда, суд не учел размер получаемой пожилой женщиной пенсии, которая соответствовала минимальному гарантированному размеру трудовой пенсии на общих основаниях, а также факт принятия ей мер к заглаживанию вреда путем принесения извинений как устно, так и письменно. Не были учтены условия жизни и материальное положение пенсионерки”, - аргументировали в прокуратуре свой протест на решение суда первой инстанции.

Кстати, весной прошлого года Общественный Совет по нравственности, учреждённый Белорусской православной церковью (БПЦ) и Союзом писателей Беларуси, предложил вернуть в белорусское законодательство ответственность за нецензурную брань.

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