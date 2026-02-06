Генпрокуратура Беларуси устроила рейды по школам с градусником. Нашли, где всего +15°С

Опубликовано: 06.02.2026 11:46 , Обновлено: 06.02.2026

Прокурорские работники в морозы устроили рейды по общеобразовательным школам. Проверяли соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, а именно - температурного режима в классах. Оказалось, что далеко не везде для учеников младших классов были созданы комфортные и безопасные условия обучения. Кое-где градусники показали всего +15°С при норме в +18..+20 °C.

Нарушения зафиксировала прокуратура Витебского района, но конкретный номер проштрафившейся школы в ведомстве не назвали. Слишком холодно было в двух кабинетах начальных классов. Причиной после обследования классов назвали “нарушение герметичности стыков оконных проемов”.

“Указанные дефекты приводили к постоянному проникновению холодного воздуха в помещения, что не позволяло поддерживать нормативный температурный режим даже при полной нагрузке системы отопления”, - пояснили в Генпрокуратуре.

В результате директору школы прокуратура выписала предписание, потребовав “принять действенные меры” и устранить нарушение. Согласно отчёту ведомства, требования прокуратуры уже исполнили “в полном объеме”.

“В настоящий момент температура воздуха в учебных помещениях соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям”, - отчитались в ведомстве.

Кстати, в Министерстве образования Беларуси разрешили родителям не пускать детей в школу в сильные морозы, даже несмотря на то, что повсеместной отмены занятий официально не объявляли. В министерстве напомнили, что решение о приостановке занятий в школах принимается на местном уровне исполкомами. Это происходит только в случаях, когда температура опускается до -20°C и ниже.

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