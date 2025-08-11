Генпрокуратура Беларуси объявила об «уникальной» отправке в СИЗО сразу 48 обвиняемых

Опубликовано: 11.08.2025 12:40 , Обновлено: 11.08.2025

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 55 лиц, обвиняемых в участии в международной преступной организации. По версии следствия, они специализировались на хищении денег у граждан разных стран под видом инвестиций. Общая сумма ущерба при этом превысила 2,5 млн рублей.

Как заявили в надзорном ведомстве, мошеннические «кол-центры» находились на территории Беларуси , России и Кыргызстана . Схема, по их версии, заключалась в размещении ложной рекламы о высокодоходных инвестициях.

С потенциальными жертвами сначала связывались сотрудники отдела « Sales », убеждая внести первый платёж. Затем к делу подключался отдел « Retention », задачей которого было склонить «инвестора» к дальнейшим вложениям. Когда человек пытался вывести средства, ему отказывали.

Согласно данным прокуратуры, в организации также были отдел « Compliance », который создавал поддельные документы и контролировал финансы, IT -отдел и отдел « HR » для подбора новых сотрудников.

В Генпрокуратуре назвали это дело «уникальным в белорусской следственной практике». Там рассказали, что после пресечения деятельности белорусских «кол-центров» в январе 2024 года с санкции ведомства одновременно заключены под стражу 48 человек .

С 49 фигурантами заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Как посчитали в прокуратуре, большинство из них выполнили свои обязательства и оказали содействие следствию.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество) и, в зависимости от роли, по ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса. Одному из участников дополнительно вменена ч. 1 ст. 328 УК (незаконные приобретение и хранение наркотиков).

Не так давно журналисты Telegraf.news рассказывали о «Первой государственной платформе» для «инвестиций». Это очередная попытка выманить деньги из карманов доверчивых людей.

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