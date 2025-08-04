Белорусам предложили "инвестировать" через "Первую государственную платформу". Что с ней не так?

Опубликовано: 04.08.2025 10:10 , Обновлено: 04.08.2025

В интернете появилась видеореклама "Первой государственной платформы", якобы созданной "по личному указу" Президента Беларуси Александра Лукашенко. Авторы ролика активно зазывают белорусов "инвестировать" свои кровные в новую платформу, однако в официальных Telegram-каналах предостерегают от таких "инвестиций".

По данным Telegram-канала “КиберПул”, на который сослалась пресс-служба государственной энергетической компании “Белоруснефть”, рекламный ролик запустили кибермошенники.

Авторы ролика пообещали, что инвестируя в “Первую государственную платформу”, белорусы смогут заработать сами и укреплять экономику страны в целом. по словам авторов ролика, “инвестируя” в госплатформу от 500 рублей, можно рассчитывать на ежемесячный доход от 12 тыс. рублей.

Однако на деле, как объяснили специалисты, это не более чем обман и очередная попытка выманить деньги из карманов доверчивых людей. Для того, чтобы создать видимость принадлежности к государству, мошенники на этот раз использовали официальные символы Беларуси, а на сайте этой “платформы” в качестве юридического адреса указано здание в Минске, в котором располагается Администрация Президента. На самом же деле, ни о какой “Первой государственной платформе” в официальных источниках не сообщалось.

Специалисты рекомендовали тем, кто натолкнётся на подобную рекламу в интернете, даже не переходить по ссылкам, указанным авторами, и уж точно не оставлять на их ресурсах свои личные данные.

В Telegram-канале “КиберПул” также сообщили о том, что мошеннические ресурсы, которые распространяют данный рекламный ролик, уже “направлены на блокировку”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе пресс-служба одного из крупнейших банков Беларуси обратилась к белорусам с просьбой не верить рекламе, где им предлагают получить 3000 рублей за участие в опросе или инвестировать в финучреждение.

«Это все не мы» — Банк попросил белорусов на «инвестировать» в него