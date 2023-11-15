ГАИ показала видео, как пешеходы в Могилеве устроили ДТП и скрылись. Какое наказание грозит?

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Опубликовано: 15.11.2023 10:01 , Обновлено: 15.11.2023

ГАИ Могилевской области сообщила 15 ноября, что в Могилеве группа пешеходов своими действиями спровоцировала ДТП, а затем скрылась с места происшествия. Впрочем, не надолго.

По данным ГАИ, две студентки пересекали проезжую часть на красный сигнал на улице Космонавтов в Могилеве. В результате, водитель одного из автомобилей, который ехал в средней полосе, успел среагировать, применив экстренное торможение, а также вывернул руль вправо, чтобы избежать наезда.

Однако машина, которая находилась на парковке рядом с проезжей частью, “получила механические повреждения”.

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“Девушки, спровоцировавшие ДТП, сначала подошли к машине, но затем ушли, не оставив своих данных”, - сообщили в ГАИ, уточнив, что виновниц происшествия нашли позднее сотрудники милиции.

Там напомнили, что за нарушения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, студенткам теперь грозит штраф в размере от 3 до 8 базовых величин (111-296 рублей).

Размер наказания не сильно высок. Кстати, если бы водитель покинул место ДТП, наказание было бы куда существеннее. Согласно части 2 статьи 18.17 КоАП Республики Беларусь, если водитель, являющийся участником дорожно-транспортного происшествия, покидает место происшествия, — это влечет наложение штрафа в размере от 5 до 25 базовых величин (185 руб. - 925 руб.) или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет.

Ранее Телеграф сообщил, что в ГАИ Гродно опубликовали видео, в котором показали, как применяют “негласный контроль” для слежки за водителями на дорогах. Для этого они проехались по Гродно.

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